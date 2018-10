Eleitora platinense vota, tropeça, cai e é atendida pelo SAMU

Ela ficou muito nervosa



Em torno das 16h15m deste domingo, dia sete, uma mulher votou no Colégio Estadual Rio Branco, em Santo Antônio da Platina. Em seguida, saiu calmamente do local, desceu as escadas e quando ganhava o estacionamento central do estabelecimento de ensino, caiu e sofreu um entorse no ombro esquerdo.



Ela – que gemia de dor – e o marido ficaram muito nervosos. Acharam que tinha sofrido fraturas.

O SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou rápido ao local, a socorreu e encaminhou ao Pronto Socorro Municipal.

Por volta das 17h05m, foi liberada e retornou à sua residência.

