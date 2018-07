Em 100 dias, Cida investe R$ 5 bilhões em obras

Nos 399 municípios do Paraná

Nos últimos cem dias, a governadora Cida Borghetti confirmou investimentos de R$ 5 bilhões para todas as regiões e áreas de atendimento à população. Os recursos asseguram novas obras e serviços públicos para moradores dos 399 municípios paranaenses.

“Um governo municipalista tem essa marca: levar obras e bons serviços a todas as cidades do Paraná, atender os moradores de cada bairro naquilo que é essencial para cada comunidade, um posto de saúde, uma creche, uma escola, o asfalto na rua, e um conjunto de serviços básicos que garante a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses”, disse Cida Borghetti.

A liberação de convênios com prefeituras soma R$ 1 bilhão e atende 380 cidades. Além disso, R$ 3 bilhões foram autorizados para construção, conservação e modernização de rodovias. O montante também garante obras no Porto de Paranaguá e novas edificações públicas.

A área de saúde teve investimentos de R$ 533,2 milhões para o reforço no atendimento à população. Na educação, houve a liberação de R$ 271,8 milhões para manutenção e ampliação do sistema de educação especial e atendimento de alunos que vivem em acampamentos rurais.

O Estado também liberou R$ 140 milhões para ampliar sistemas de coleta seletiva de lixo em 233 municípios. Por meio de convênios com as prefeituras, houve expansão de recursos para transporte escolar, implantação de poços para garantir água tratada a comunidades rurais, construção de moradias, regularização de imóveis rurais e urbanos e para a instalação arenas esportivas.