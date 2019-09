Em Japira, Ibaiti e Jaboti são campeões no feminino

Nos JEPs Bom de Bola

Ibaiti e Jaboti também terão representação na disputa da fase macrorregional dos JEPS Bom de Bola, em Nova Santa Bárbara. O Colégio Estadual do Campo Margarida Gonçalves, de Ibaiti e o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti foram campeões nas categorias 15 – 17 e 12 – 14 anos, respectivamente e vão se somar às outras 14 equipes já classificadas para a próxima fase da competição, que acontece de 3 a 6 de outubro, em Nova Santa Bárbara, reunindo os campeões das fases regionais de Cornélio Procópio, Japira, Santana do Itararé e Santo Antônio da Platina, no masculino e feminino.

No feminino 15 – 17 anos, não deu para as meninas de Jaboti, do Colégio Estadual Júlia Wanderley, que terminaram a competição em terceiro lugar. Na última partida da fase regional, as meninas enfrentaram as anfitriãs, do Colégio Estadual Joaquim Oliveira e perderam por 2 X 0.

Já a equipe de Ibaiti enfrentou o Colégio Estadual Sagrada Família e goleou por 7 X 0. O Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti conquistou medalha de bronze. Japira, com o Colégio Estadual Joaquim Oliveira, ficou com a prata. Já a medalha de ouro foi para o Colégio Estadual do Campo Margarida Gonçalves, de Ibaiti, que também ficou com a vaga para a macrorregional dos JEPS Bom de Bola.

No feminino 12 – 14 anos, quem gritou “É campeão!” foi a equipe do Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti, que também garantiu a vaga para a fase macrorregional. O Colégio Estadual Júlia Farah, de Ibaiti terminou a competição em segundo lugar e conquistou medalha de prata. Já o bronze ficou com as donas da casa. O Colégio Estadual Joaquim de Oliveira terminou a fase regional de Japira em terceiro lugar no feminino 12 – 14 anos.