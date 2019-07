Em noite gelada, Jacarezinho vence Figueira no basquete

Cornélio Procópio também ganhou

Quatro equipes disputam o título do basquetebol, na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS), em Assaí. A única modalidade que está sendo disputada fora da “Terra do Sol Nascente”, como Assaí é conhecida, é o basquetebol. O palco das disputas é o Ginásio de Esportes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

No primeiro jogo, Jacarezinho enfrentou Figueira. Os jacarezinhenses se sobressaíram em quadra e venceram por 86 X 39, ficando mais perto da conquista do título.

Na outra, Assaí e Cornélio Procópio disputaram a bola. Melhor para os procopenses, que estrearam com vitória de 57 X 25.

No domingo será conhecida a equipe campeã. O vencedor da partida entre Cornélio Procópio e Jacarezinho tem grandes possibilidades de conquistar o título regional. Mas somente após a última partida de domingo é que, de fato, o campeão será revelado, pois dependerá dos resultados das outras partidas.

A entrada para assistir os embates é gratuita.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.