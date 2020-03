Norte Pioneiro registra primeiro caso de coronavírus

Trata-se de um homem que apresenta estabilidade

O diretor da 19º Regional de Saúde de Jacarezinho, Tony Palhares (foto) informou na tarde deste sábado, dia 28, que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado hoje em Quatiguá.

Ele pede que a população mantenha-se em casa, com os cuidados pedidos pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, como lavar bem as mãos e evitar aglomeração.

O quatiquaense tem o quadro estável e em isolamento na sua própria casa sem risco de morte e tendo todo o suporte possível.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou outros 11 casos, com idades entre 24 e 69 anos moradores de Curitiba (2), Mariópolis (1), Paranavaí (1), Campo Largo (1), Londrina (2), Cascavel (2), e Foz do Iguaçu (2).

Atualmente o Paraná possui 137 casos confirmados – quatro não residem no Estado –, 2.134 descartados e 968 em investigação.

Os casos confirmados estão localizados em: Curitiba (74), Cianorte (7), Foz do Iguaçu (7), Maringá (7) – destes, 2 óbitos –, Cascavel (7), Londrina (5), Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Pato Branco (2), Campo Largo (2), Guaíra (2), Paranavaí (2), Campo Mourão (2), Colombo (1), Telêmaco Borba (1), Faxinal (1), Rio Negro (1), Guarapuava (1), Iretama (1), União da Vitória (1), Umuarama (1), Mariópolis (1) e Quatiguá (1), além de pacientes de São Paulo (3) e Brasília (1).

NOVA METODOLOGIA – O Paraná adotou nesta sexta-feira (27) um sistema ligado ao Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) para contabilidade de dados de todas as notificações que foram recolhidas amostras a fim de precisar os números o mais próximo possível da realidade de suspeitos no Estado.