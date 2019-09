Em recuperação de saúde, ex-prefeito de Ibaiti agradece orações

Passou por semanas de muito sofrimento

Muito querido principalmente no Norte Pioneiro, Luis Carlos dos Santos Peté foi vereador e três vezes prefeito de Ibaiti.Descobriu este ano ter leucemia.

O npdiario conversou com Peté, que tem 69 anos e foi fiscal da Receita Estadual (está aposentado).

Um pouco constrangido, como seria natural, relatou o sofrimento inicial da descoberta da doença e o tratamento, bem agressivo.

Passou quase três meses internado e agora está morando provisoriamente na residência de uma das filhas, em Curitiba. Emagreceu bastante.

Uma vez por dia faz quimioterapia no Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Mercês.

Recebe visitas (fotos) e manifesta otimismo, gratidão com familiares e amigos e muita fé em Deus. Fez questão de agradecer as orações recebidas e ainda realizadas hoje.

Sempre instado a ser candidato a algum cargo público, disse priorizar a saúde no momento(tem mais algumas semanas de cuidados), mas vai votar na reeleição do atual prefeito ibaitiense, Antonelly Carvalho.

Dos cânceres do sangue, a leucemia é um dos mais conhecidos. Tudo começa na medula óssea, líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos que produz os componentes do sangue: hemácias (ou glóbulos vermelhos, responsáveis pelo oxigênio de nosso organismo), leucócitos (ou glóbulos brancos, que combatem as infecções) e plaquetas (responsáveis pela coagulação do sangue, evitando hemorragias).

A leucemia acontece quando os glóbulos brancos perdem a função de defesa e passam a se produzir de maneira descontrolada.

Elas também podem ser agudas, quando há o crescimento rápido de células imaturas, ou crônicas, caracterizadas pelo aumento das células maduras, mas anormais.No Brasil, atualmente a leucemia é o 9º câncer mais comum entre os homens e o 11º entre as mulheres.

Peté acredita que até o final do ano ano estará em plena saúde, “viver é muito bom”, disse, emocionado.