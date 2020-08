Empina motocicleta furtada e vai preso em Santo Antônio da Platina

Inflação registrada às 18h45m da última quinta-feira

Na tarde de quinta-feira, dia 20, uma motocicleta irregular foi apreendida na rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a apreensão ocorreu após as autoridades flagrarem o piloto empinando. Na abordagem, descobriram que ele não possuí Carteira Nacional de Habilitação, além da placa ser falsa.

Foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.