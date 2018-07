Empossado hoje novo prefeito de Japira; veja vídeo

Ele vai montar a equipe durante esta semana

O presidente da Câmara de Japira, Lauro Carvalho (foto principal), tomou posse às 15h30m desta segunda-feira,dia 30,numa cerimônia simples e rápida.Ele entrou no lugar de José Geraldo dos Santos (DEM), que teve seu mandato cassado pelos vereadores na noite de sexta-feira, dia 27,por pretensas irregularidades como nepotismo e utilização particular de veículo da frota da prefeitura.

Geraldão, como era conhecido, ficou apenas sete meses à frente do executivo após a morte do titular, Walmir Wellington (DEM), num acidente de carro no final do ano passado.

A sessão solene foi conduzido pelo vice-presidente do legislativo, Rogério Vicente Pereira (DEM) e também foi empossado como vereador o suplente de Lauro, Marcos Antônio dos Santos (DEM).

O novo chefe do executivo prometeu austeridade e prioridade para saúde, educação e desenvolvimento econômico-social.

