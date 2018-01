Empossado oficialmente novo prefeito de Japira

E já viajou para a Capital

José Geraldo dos Santos(DEM) foi empossado oficialmente na manhã desta terça-feira, dia dois, como prefeito. A cerimônia rápida e simples ocorreu na câmara de vereadores de Japira e ele fez um breve discurso (fotos).

O titular, Walmir Wellington da Silva (DEM) morreu num acidente na BR-153, no dia de Natal,25. Além dele, a enteada, Maria Eduarda, de três anos de idade não resistiu e morreu a caminho do hospital.



Conhecido como Geraldão, o então vice agora chefe do executivo anunciou que a primeira obra a ser inaugurada levará o nome do falecido como homenagem.

Ele trabalha como motorista do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), tem 57 anos, a atual primeira-dama é professora da rede estadual.O casal tem dois filhos, José e Taís.

Ainda nesta terça viajou para Curitiba,para tratar de assuntos de interesse do município, conforme justificou.

Leia também: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/novo-prefeito-anuncia-mudancas-em-japira/

E ainda: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/pressao-alta-causou-acidente-fatal-corpos-enterrados-sob-comocao-em-japira/