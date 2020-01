Empossados hoje novos conselheiros tutelares platinenses

São cinco(três homens e duas mulheres)

O cabo Edivaldo Arruda foi o mais votado (929) entre os 14 candidatos a conselheiros tutelares na eleição realizada no dia seis de outubro de 2019,um domingo, no Colégio Ubaldino do Amaral, no centro de Santo Antônio da Platina.

A posse foi na manhã desta sexta-feira, dia dez, na sede do órgão, na rua Marechal Deodoro. E o trabalho já começou. O mandato será de quatro anos.

Luciana Frufrek foi a secretária ad hoc representando a secretaria municipal de Assistência Social.

Na segunda colocação na votação ficou Marcelo Araújo, reeleito com 808 sufrágios.Terceira posição reeleita Simone Santana Abreu com 785 indicações; em quarto reeleito Anderson dos Anjos 614 e na quinta colocação Renata Vieira foi reeleita.

Atribuições: atender crianças e adolescentes ameaçados ou que tiveram seus direitos violados e aplicar medidas de proteção; atender e aconselhar pais ou responsável; levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o estatuto tenha como infração administrativa ou penal; encaminhar a justiça os casos que à ela são pertinentes; requisitar certidões de nascimento e óbito de crianças e adolescentes, quando necessário; levar ao Ministério Público casos que demandem ações judiciais de perda ou suspensão do pátrio poder.

Como o juiz e o promotor, o Conselho Tutelar pode, nos casos a que atende, fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais que executam programas de proteção e sócio-educativos. Esse poder de fiscalizar, entretanto, não transforma o Conselho Tutelar, o Promotor e o Juiz em fiscais administrativos das entidades e dos programas. Administrativamente, quem fiscaliza são os agentes da prefeitura, visto sendo esta quem comanda o município.

