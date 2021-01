Executivo terá os dois no comando em Santo Antônio da Platina

Com 6.729 votos, 30,9 por cento, Professor Zezão (Podemos), 55 anos, foi reeleito prefeito platinense para um mandato de quatro anos, junto com o vice, Chico da Aramon (PMN), 51. Na manhã desta sexta-feira, dia primeiro, os dois e os nove vereadores (sete reeleitos e dois vencedores pela primeira vez) foram empossados.

Em solenidade simples, na sede do Legislativo, e também no gabinete do chefe do executivo, Zezão reafirmou seus propósitos de prosseguir na gestão de forma honesta, ouvindo a comunidade e buscando o desenvolvimento sócio-econômico. A primeira-dama Mônica Arrivabene Coelho também participou do evento (Fotos: Aline Damásio/Especial para o npdiario).

Veja quais são todos os vereadores empossados(Mineiro foi eleito presidente por dois anos):

Breno do Ademir Carburador (PSD) – 929 votos – 4,25% ;

Míriam (PODE) – 772 votos – 3,53% ;

Mineiro (DEM) – 657 votos – 3,01%;

Eduardo Ferreira (PODE) – 628 votos, 2,87%;

Vermelho Ferrugem da Platina (PTB) – 626 votos – 2,86%;

Rudi do Povo (MDB) – 611 votos – 2,80%;

Buchecha (PSB) – 553 votos – 2,53%;

Flavinho Maiorky (DEM) – 527 votos – 2,41% e

Fran do Salão (PSD) – 522 votos – 2,39%.