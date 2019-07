Empresa de energia fotovoltaica investe R$ 20 milhões em Andirá

Instalação será iniciada nos próximos dias

A prefeita Ione Abib e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Andirá, Sueli Fátima Ribeiro Nardoni,receberam no final de semana a visita dos representantes da Green Yellow, controlada do grupo francês Casino(foto).

Ela se instalará em Andirá, com um investimento inicial de cerca de R$ 20 milhões.

De acordo com a chefe do executivo os recursos serão destinados à produção de energia fotovoltaica.

A localização será entre a Cooperativa Integrada Agroindustrial e a Sementes Sorria, “já nos próximos dias existe a previsão de iniciarem os trabalhos de prospecção no solo, visando a futura instalação”, afirmou.

Houve estudo do mercado regional e projetos de viabilização, mas ainda não foram revelados quantos empregos diretos a empresa vai gerar.

GreenYellow (Verde-amarelo na tradução ao Português) é especializada em gestão de energia, com o objetivo de gerar economia de energia a seus clientes. Com presença em sete países, possui mais de 1.400 projetos de Eficiência Energética e 120 MWp de projetos de geração solar distribuída.

No Brasil desde 2013, conta com um portfólio de mais de 900 projetos de eficiência energética e oito plantas solares construídas.