Empresa de Joaquim Távora faz concurso online de beleza (vídeo)

A empresa Poex Eventos, de Joaquim Távora, que organiza festividades em toda a região (cultura, esporte, social, desfiles, shows e estruturas), está lançando uma novidade durante esta pandemia da Covid-19: 0 1º Beleza Paranaense.

Devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), tudo acontecerá de forma online. O Diretor de Marketing, locutor e apresentador da empresa, Rafael Gomes, afirma ser um grande desafio, mas acredita que a atração “é uma maneira de levar alegria, em um momento tão difícil às famílias”.

Poderá se inscrever no concurso de beleza pessoas do gênero feminino e masculino, entre quatro e 35 anos de idade. Entretanto, é necessário que more exclusivamente no estado do Paraná.

As inscrições permanecerão abertas até o dia 11/06 e a votação será feita pelo site http://www.poexeventos.com.br .

“Vai ser maravilhoso, vamos estar juntinhos com vocês”, declarou a organização. Acrescentaram que apesar da competição ser destinadas às pessoas paranaenses, todo o Brasil poderá participar da votação.

