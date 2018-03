Empresa do segmento de bebidas contrata em Siqueira Campos

Para municípios da região também

Uma conceituada empresa do segmento de bebidas está contratando vendedor em Siqueira Campos e região.

Desejável experiência de dois anos com vendas de bebidas em geral (Refrigerantes, Cerveja, Bebidas quentes, Água);

ensino médio completo;

disponibilidade para viagens;

Informática Intermediária e

Veículo Próprio.

(Atribuições do cargo: Fazer vendas para os clientes, abertura de cadastro, transmitir os pedidos via Palm Top, acompanhar o pós-vendas, levantar possibilidades de melhoria da rota, seguir a rota planejada, apresentar todo o mix de produtos ao cliente, manter comunicação constante com supervisor da área, entre outras).

Interessados encaminhar o currículo para: [email protected]