Empresa paulista investe no Norte Pioneiro

Em Santo Antônio da Platina

O diretor-executivo, Ricardo Freitas, e o gerente regional, Alexandre Zundt, da Ricacel, fizeram visita de cortesia ao npdiario para agradecer a parceria efetivada com o portal e anunciar investimentos na região. A empresa abriu uma unidade em Santo Antônio da Platina (no Edifício Palácio do Comércio) e apostou no jornal para a contratação dos cinco primeiros funcionários na cidade.

“O resultado positivo nos surpreendeu”, afirmou Ricardo, que é também o proprietário da rede.

Além da Capital , a empresa possui unidades em Assis, Presidente Prudente,Ourinhos, Marília, Bauru, e no Paraná também em Apucarana e Londrina.

A Ricacel é uma empresa de atuação marcante no ramo da comunicação móvel e fixa do Brasil, e desde o ano de 2004 se destaca no mercado como Parceiro Vivo Empresas.

As soluções Vivo oferecidas pela Ricacel proporcionam aos clientes, além de mobilidade, os mais avançados produtos e serviços, como linhas móveis, linhas fixas, planos de voz, pacotes de dados para acessar a Internet do seu celular, serviços de chamadas em conferência, internet móvel, ferramentas de e-mail e muito mais.

A matriz está sediada no município de Assis/SP, em um dos maiores espaços físicos do Brasil destinado ao atendimento corporativo Vivo Empresas, e as filiais estão atualmente localizadas nas cidades de Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Londrina, Santo Antônio da Platina e São Paulo, sendo que na capital está localizada em prédio de ótima localização e fácil acesso aos clientes, na Rua Martiniano de Carvalho, 864, Cj 303, a poucos metros da Avenida Paulista, maior centro comercial do Brasil.

Além de toda credibilidade e experiência adquirida ao longo dos anos, e da estrutura física, a Ricacel conta ainda com frota de veículos oficiais e com funcionários altamente treinados, tudo isso para garantir a satisfação integral de nossos clientes.