Empresário assumirá presidência da associação comercial platinense

A eleição será no dia 14 de março

O conceituado empresário Nelson de Camargo (fotos) deverá ser o próximo presidente da ACESAP(Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina).



Nelsinho, como é conhecido, é casado, tem 56 anos e três filhos.

É proprietário do Novo Piso Decorações, loja do centro platinense.

O pleito está marcado para o próximo dia 14 de março e o mandato será de dois anos.

O vice é Valdir Domingos de Souza, o Valdir do Foto.

Deverá ser chapa única.

Nelsinho substituirá a comerciante Maria Ramos, que está atualmente à frente da entidade em final de mandato.

