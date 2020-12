Está internado numa UTI de hospital de Curitiba desde a madrugada de domingo

Uma colisão ocorreu entre uma caminhonete Chevrolet Blazer e uma carreta em torno de 22 horas do sábado, dia 12, na rodovia Assis Chateaubriand, próximo de Assis (SP), no trevo da cidade chamada Santópolis do Aguapeí (SP), município de 4.500 habitantes localizado na região noroeste paulista.

Ele possui uma churrascaria chamada Estrela do Sul nessa pequena cidade.

O empresário Ari Antônio, de 56 anos, casado com Angela Borsatto, sofreu ferimentos graves. Ele, que viajava sozinho, tem parentes no Norte Pioneiro (inclusive um filho e sobrinhos) e foi dono do restaurante do Santa Rita, na BR-153 , em Santo Antônio da Platina. Vendeu em 2019 para o Grupo Pro Tork, que já era proprietário do posto de combustíveis.

Foi transferido de helicóptero para a Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital de Curitiba, onde se encontra em situação extremamente delicada. O motorista da carreta teve ferimentos leves.