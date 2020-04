Empresário elogia paciência e comprometimento de norte-pioneirenses

José Carlos Molini é o proprietário da rede Molinis

Mais uma vez, o Norte Pioneiro prova que sua população é participativa e reage quando convocada para enfrentar os problemas sociais. A opinião é de José Carlos Molini (foto), dono da rede de supermercados Molinis, que tem unidades em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

“É uma pandemia que nós nunca vivemos no mundo, e aqui na nossa região, há que se enaltecer a paciência e o grau de comprometimento das pessoas, a maioria ajudando, se cuidando…Isso é gratificante”, afirmou o empreendedor.

Ele evitar prestar declarações, mas fontes críveis garantem que existem vários produtos alimentícios sendo comercializados pelo preço de custo, o que revela o caráter do próprio José Carlos, “prefiro não falar sobre isso”, desconversou o vice-presidente regional da Apras.

Temos que enaltecer a paciência e o grau de comprometimento das pessoas, a maioria ajudando, se cuidando…Isso é gratificante”

Atenta às recomendações das autoridades governamentais e de saúde, a Associação Paranaense de Supermercados vem atualizando e orientando os seus associados a se adaptarem às novas regras e medidas de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19). Cada município vem adotando posturas diferentes, conforme a necessidade e a evolução de casos, mas por se tratar de atividade essencial, os supermercados de todo o estado permanecem abertos, o que exige do setor uma resposta rápida de ações para cada nova regulamentação que surge.

Neste cenário de rápidas e profundas mudanças, a Apras vem trabalhando para atender aos seus associados de todas as regiões do Paraná com orientações específicas de acordo com cada município. Apesar das diferenças, algumas medidas abrangem a todos, como o distanciamento entre as pessoas, a limpeza e higiene reforçada das mãos, do ambiente, dos materiais de trabalho e das cestinhas e carrinhos.

“Por sermos uma associação estadual, acompanhamos os supermercadistas de todo o Paraná e estamos orgulhosos em ver a eficiência dos estabelecimentos em se adaptarem a esta nova realidade. As recomendações vêm mudando desde que iniciamos o enfrentamento ao coronavírus, e o setor vem agindo rapidamente para garantir a segurança dos seus colaboradores e clientes”, afirma o presidente da Apras, Pedro Joanir Zonta.

Com a abertura gradativa do comércio nos últimos dias, muitas cidades intensificaram as medidas para diminuir o risco de contaminação entre clientes e colaboradores. Foi passado a exigir da população em geral o uso de máscaras de pano para entrar nos supermercados e andar nas ruas, além de proibir a entrada de crianças e de mais de um membro por família.