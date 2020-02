Empresário norte-pioneirense ressalta crescimento supermercadista

Vendas do segmento no país cresceram 3,62%

O empresário José Carlos Molinis (fotos) está satisfeito com o crescimento do comércio varejista de 2,7% no Paraná em 2019, segundo a recente Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “quanto mais emprego e renda, melhor”, afirmou ele, que é líder para a região Norte da Apras(Associação Paranaense de Supermercados).

O otimismo é procedente e alcançou a quarta alta consecutiva em dezembro, de acordo com o Índice de Confiança do Supermercadista. Numa escala de 0 a 100, em que acima de 50 representa otimismo, a pesquisa registrou 63,6 pontos.

Na avaliação anterior, em outubro, o índice estava em 56,6 pontos.

As vendas nos supermercados do país cresceram 3,62% no ano passado. Considerando apenas o mês de dezembro, o crescimento foi 2,30% em comparação com o mesmo mês de 2018 e de 16,36% na relação com novembro. Acima da projeção inicial, de 3%.

De acordo com José Carlos, a projeção da associação para 2020 é de crescimento de 3,90%.

As atividades de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas, móveis, artigos farmacêuticos, ortopédicos, médicos, cosméticos e de perfumaria, e equipamentos e materiais de escritório registraram índices positivos no Paraná em 2019. Houve redução nos setores de combustíveis e lubrificantes, vestuário e eletrodomésticos.

O desempenho do comércio reforça o período de recuperação da economia paranaense. O índice se soma aos bons indicadores da indústria, que teve o maior crescimento do País, da geração de empregos (quarto Estado em criação de vagas formais) e novas empresas (crescimento de 5% em relação a 2018 no volume de aberturas).

