Já havia diversos registros e denúncias sobre o elemento

A Polícia Militar descobriu, nesta semana, um ponto de tráfico de drogas na rua Mandaguari, em Jacarezinho.

De acordo com as informações, o caso foi registrado após diversas denúncias.

Em patrulha no local, o suspeito foi visto conversando com outro homem no portão, quando a presença policial foi percebida e o que supostamente estava comprando drogas tentou fugir, entretanto, acabou abordado do outro lado da rua com seis pedras de crack e R$ 68,00.

Com o traficante (que foi preso) encontraram R$ 154,00.

Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.