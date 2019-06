Encerrada campanha Maio Amarelo em Siqueira Campos

Conscientização e participação

Na tarde de sexta-feira, dia 31, a CIRETRAN (Circunscrição Regional do Trânsito) encerrou seus trabalhos de conscientização no “Maio amarelo – no trânsito o sentido é a vida” com parceria da Policia Militar, ROTAM, APAE, Lar do Menor, equipe da saúde, corpo de bombeiros,e os adolescentes que integram o programa “Policia Mirim”.

Juntos distribuíram rosas amarelas no centro da cidade, conscientizando os condutores e pedestres.

O coordenador da Ciretran, Luiz Antônio Azevedo e sua equipe, Sargento Carvalho, Sargento Fábio da RO TAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e os Soldados Mateus e Bento, trabalharam na organização.

Estavam presentes o prefeito Luiz Henrique Germano, seu secretário Luiz Carlos e o presidente da Câmara de vereadores, Manoel Estevan. Os coordenadores do programa “Polícia Mirim” Soldado Rogério e Maria Inês trabalharam na organização da distribuição das Rosas.