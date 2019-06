Encerrada rebelião em Ibaiti

Dez fugiram e dois já foram recapturados

Desde as 17 horas de sábado, dia 22, presos da 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti encontravam-se rebelados, armados e com um agente penitenciário de refém, solicitando melhorias nas condições da cadeia.

Rapidamente, Policiais Militares do 2º BPM realizaram a contenção dos presos dentro do prédio e isolaram o local pra maior segurança, assim como, seguindo diretrizes da corporação, acionaram o Pelotão de Choque do 5º Batalhão de Londrina e o Batalhão de Operações Especiais – BOPE de Curitiba.

Inicialmente, uma equipe se deparou com alguns detentos tentando fugir, foram contidos, acabaram por abandonar uma espingarda calibre .12, dois canos, modelo Bonanza, mas ainda permaneceram com outra espingarda também calibre .12 e posteriormente arrombaram um cofre, onde conseguiram mais armas.

Por volta de 1h30m deste domingo, 23, os rebelados entregaram o armamento que estavam em seu poder após tratativas pela equipe de negociação do BOPE e o recolhimento de tais armas por uma equipe do Comando de Operações Especiais – COE, as quais foram danificadas pelos presos (uma submetralhadora, duas espingardas calibre .12, uma carabina e uma pistola 765).

As negociações tiveram sucesso por volta das cinco horas da madrugada. Os presos libertaram o agente penitenciário e as equipes do COE, CHOQUE, e Setor de Operações Especiais – SOE do Departamento Penitenciário, entraram no prédio para restabelecerem a ordem, averiguando as celas na busca por armas, drogas, outros ilícitos e possíveis marginais escondidos.

Como resultado preliminar, ao todo dez fugiram e dois já foram recapturados. A cadeia tem capacidade para trinta presos, mas no momento da rebelião continha 83.

As equipes policiais permanecem no local para garantia da ordem.