Encontrada carreta com contrabando em Conselheiro Mairinck

Estava abandonada na zona rural com 260 caixas de cigarros

Por volta das 08h45m deste sábado, dia dois, mediante solicitação as equipes de rádio-patrulha, Rotam e Agência de Inteligência constataram que uma carreta estava carregada de cigarros contrabandeados, diante do fato, foram coletadas informações, porém não encontrado os criminosos. Foi na Fazenda Santa Rita, em Conselheiro Mairinck.

Diante do exposto foi realizado contato com a Delegacia da Receita Federal de Ponta Grossa para a entrega do contrabando apreendido, a carreta e cigarros.

Resultados: Um conjunto de carreta (cavalo e carreta) com aproximadamente 260 caixas de cigarro de marca Fit (contendo cada caixa 50 maços de cigarros), apreendidas.