Encontrada droga em carro no pátio de Polícia Rodoviária Estadual (vídeo)

Na manhã desta segunda-feira, dia 10, às 10h, a Polícia Rodoviária Estadual,Unidade Operacional de Siqueira Campos, solicitou apoio da equipe Canil da PM para uma operação de revista.

De acordo com as informações, o objetivo das autoridades foi localizar, com a ajuda dos cães, drogas em um veículo que estava recolhido no pátio às margens da PR-092.

Um cão de faro encontrou dentro do carro 655 gramas de maconha, uma sacola (foto), além de um celular.

Tudo foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.