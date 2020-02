Encontradas moto e roupas usadas em assalto a supermercado platinense

No final da tarde desta terça-feira no centro

Dois bandidos roubaram o supermercado Luzitano na esquina das Ruas 13 de maio e Benedito Lúcio Machado, na tarde desta terça-feira, dia quatro, no centro de Santo Antônio da Platina.

Um dos indivíduos portava um revólver preto, invadiu o estabelecimento dando voz de assalto e subtraiu aproximadamente R$ 500,00 em dinheiro, fugindo com o comparsa numa motocicleta na sequência sentido bairro Murakami.

Informações indicaram que os dois indivíduos foram depois ao bairro Minas Gerais numa área com mato.

Numa trilha, localizaram uma motocicleta GTA/Suzuki preta, capacetes de cor preta e vermelha, uma blusa e duas calças pretas encaminhados assim à Delegacia de Polícia Civil, onde compareceu no local o funcionário do mercado, o qual reconheceu os itens apreendidos, como sendo os usados pelos autores do roubo.

➡Resultados:

↘️Uma motocicleta apreendida;

↘️ Dois capacetes ( um preto e um vermelho) apreendidos;

↘️ Duas calças pretas apreendidas e

↘️ Uma blusa preta apreendida.

