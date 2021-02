No final da tarde de ontem e ainda sem identificação

O corpo de uma mulher em adiantado estado de decomposição, e praticamente irreconhecível, foi encontrado na represa de Xavantes, perto da zona urbana de Carlópolis em torno de 17h50m desta quinta-feira, dia 18.

Os populares que encontraram comunicaram as Polícias Militar e Civil locais e o corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina. As duas corporações se mobilizaram, porém a unidade de socorro platinense não foi até a represa porque estava anoitecendo e nada poderia ser feito.

Tudo leva a crer que a vítima foi assassinada antes ou jogada ainda com viva na água, pois estava com as mãos amarradas atrás do corpo e com arames e telas envolvendo pernas e dorso indicando que não poderia nadar ou se salvar.

Ainda não foi identificada e nem sequer avaliada a idade presumível. Pode ser da região de Carlópolis ou de Fartura (SP), município vizinho exatamente na divisa entre os estados de Paraná e São Paulo.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho (foto) levou o cadáver para a necrópsia.