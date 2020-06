Encontrado cachorro em Santo Antônio da Platina

Animal está abrigado; donos estão sendo procurados

Nesta segunda-feira, dia primeiro, um cachorro (fotos) foi encontrado por duas amigas, próximo ao Colégio Casucha, localizado no bairro Jardim Eggéa em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o animal é muito dócil e está bem cuidado. No momento, ele está abrigado em uma casa, mas estão sendo procurados os donos, ou, em último caso, pessoas interessadas em adoção.

Telefone para contato: (43) 99944 – 2325.