Encontrado cadáver hoje em Ribeirão do Pinhal

Corpo boiava numa represa

O corpo de Agnaldo Alves de Lima (foto) foi encontrado na manhã deste domingo, dia dois, na zona rural de Ribeirão do Pinhal.

Conhecido como Mulinha, foi localizado pelo corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina boiando numa represa.

Havia desaparecido na madrugada do último dia 23 saindo a pé da casa do filho perto da antiga fazenda Santa Amélia(Ferroni).

A família acredita que tinha problemas psicológicos.Vinha apresentando um quadro frágil.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho e será sepultado nesta segunda-feira, dia três.