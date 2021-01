Negro de presumíveis 50 anos deve ter sido atropelado

A Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu uma situação de achado de cadáver da BR-153, nesta sexta-feira, dia 22, em Jacarezinho.

A equipe da Concessionária Econorte informou que estava realizando a manutenção da faixa de domínio no km 9,9 quando localizaram o corpo de um homem em meio à vegetação. No chão, um negro aparentando ter 50 anos de idade, com ferimentos característicos de atropelamento, lesões na cabeça, costas, braços e pernas.

Não foi possível precisar o possível local do pretenso acidente , visto que nas proximidades não havia sinais ou marcas na pista.

Compareceram a Polícia Civil e do IML(Instituto Médico Legal) jacarezinhense. Junto ao corpo não havia nenhum documento ou objeto da vítima, permanecendo até o momento sem identificação.