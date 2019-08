Encontrado carro furtado abandonado em Ribeirão Claro

Nesta sexta-feira

Após a equipe receber informações de que um veículo suspeito estava abandonado na estrada Jamaica, localizada na zona rural de Ribeirão Claro, nesta sexta-feira, por volta de 8h25m, as autoridades realizaram buscas e encontraram o VW/Gol, cor prata, constatando que se tratava de produto de furto, ocorrido neste dia 29, quinta-feira.

O carro estava com um pneu furado, e no contato havia um molho de chaves micha (usada por marginais para ligar os veículos) com cinco chaves.

Diante dos fatos, o automóvel e as chaves foram entregues na Delegacia de Polícia Civil daquele município.