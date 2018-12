Encontrado esconderijo de drogas em Santo Antônio da Platina

Mais de 300 gramas de maconha

Nesta terça-feira (18) às 8 horas os Policiais verificavam denúncias sobre três indivíduos suspeitos que teriam pegado um táxi na rodovia, nas proximidades do Rio Cinzas, e desembarcado no cruzamento das ruas Frei Henrique com a Rua Mário Giovanetti.

Os PMs foram até o local, onde foram encontradas escondidas num matagal, três porções de maconha (306,5g), vários pinos tipo Eppendorf vazios e uma balança de precisão.

O material foi apreendido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.