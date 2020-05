Encontrado trator furtado em Santana do Itararé

Investigações continuam para encontrar ladrões

Na tarde desta terça-feira, dia 12, às 17h, um trator, marca Valtra, modelo BH 145, que havia sido furtado, foi localizado na região rural de Santana do Itararé.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, conseguiram localizá-lo após seguirem os rastros de pneus, os quais levavam a uma casa abandonada, num sítio do Bairro Varginha.

O veículo foi apreendido e encaminhado à restituição do proprietário.