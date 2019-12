Também carregadores e fones de ouvido

A Equipe de Operação com Cães da Polícia Militar realizou apoio aos Agentes do Departamento Penitenciário (DEPEN) em vigilância aos presos para que as celas fossem vistoriadas, na rua Coronel Baptista nesta quarta-feira, dia 18, em Jacarezinho.

A iniciativa resultou na apreensão de 15 celulares, 11 carregadores, duas brocas e diversos cabos e fones de ouvido (foto).