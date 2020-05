Encontrados objetos abandonados em cafezal de Jaboti

Televisão e fonte estabilizadora foram localizadas

Nesta segunda-feira, dia cinco, às 09h25m foram encontrados objetos abandonados num cafezal de uma estrada rural localizada em Jaboti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma pessoa ligou às autoridades e informou o fato.

No local foi feito contato com o proprietário do sítio, o qual confirmou as informações e apresentou os objetos:

uma TV 26;

fonte estabilizadora da marca Satélite.

Foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Tomazina.