Encontro de Pescadores e Costela Fogo de Chão sábado nO Pescador

Evento reúne pescadores de toda a região

Neste sábado, 18, O Pescador de Ribeirão do Pinhal terá um dia especial. Na programação do Encontro dos Pescadores você pode começar a pescar bem cedo, as sete horas da manhã. E a partir do meio-dia terá um show com a dupla Alex e Ryan, conhecidos como Os Matutos do Paraná.

O Almoço será servido a partir das 13 horas com buffet livre* e uma deliciosa costela fogo de chão.

O valor antecipado é R$ 39,90.

Na hora será R$ 50 por pessoa.

*Bebidas cobradas à parte

O evento tem o apoio do Paraná Fishing Team, um grupo que reúne apaixonados por pesca esportiva. Segundo Thiago Aguera, diretor da equipe, esse tipo de evento é ótimo para reunir os amigos, contar histórias e trocar novas informações sobre o esporte.

Para fazer sua inscrição utilize este link: http://opescadornanet.com.br/produto/encontro-de-pescadores-18-08-18/

Pelo telefone (43) 35512-2893 ou pelo whatsapp (43) 99837-2682.

O Pescador fica na Avenida Silveira Pinto, 838, em Ribeirão do Pinhal .