Enfim, Cida responde aos ataques da oposição

“Não uso nenhum artifício para colar os concorrentes aos seus líderes partidários”

Pela primeira vez na campanha eleitoral, a governadora Cida Borghetti(PP) resolveu responder às críticas diuturnas e virulentas contra os que qualificam de “grave defeito” dela: Ter participado de um governo do qual o agora concorrente a uma das duas vagas ao Senado, o tucano Beto Richa, que é chamado pelos detratores de “chefe de quadrilha”. As declarações foram dadas no final da tarde desta quarta-feira, dia 22, em Santo Antônio da Platina.

Em tom conciliatório,ameno, mas firme, como tem sido sua postura desde a pré-campanha, sinalizou, sem nominar nem fulanizar, que a inegável presença e influência do hoje encarcerado Luis Inácio Lula da Silva(PT) no passado e presente de Ratinho Junior(PSD) e João Arruda(MDB) e seu tio, Roberto Requião(MDB), defensor inabalável da pretensa inocência do ex-presidente, poderiam ser utilizadas.Ligar PT e Lula ao dois não seria injustiça nem inverdade.

Só que a governadora prefere não fazê-lo, apenas por uma questão de postura e método político.



Ela respondeu a pergunta abaixo com delicadeza e serenidade:

Os dois principais candidatos da oposição tentam vincular seu nome ao do ex-governador Beto Richa para supostamente macular sua imagem. O que a senhora acha disso?

O ex-governador Beto Richa e candidato ao Senado da República, tem uma folha de serviços prestados aos paranaenses, como deputado estadual,como prefeito de Curitiba, duas vezes como governador, ele fez muito, avançou muito e nós temos que reconhecer o esforço, o trabalho, dedicação e determinação do ex governador que hoje busca oportunidade de servir o estado como senador da República, a sua trajetória permite a ele buscar esse espaço.

A população está cansada de ataques pessoais e políticos, não me convidem para um tipo de debate nesse campo, nesse nível;podem me convidar para discutir políticas públicas, agora para discutir a vida e trajetória de outros candidatos, de ex-governadores ou líderes nacionais, não. Cada um que escreva sua história, eu estou escrevendo a minha.

Eu entendo a ansiedade dos nossos outros candidatos e fica aqui também a minha pergunta: Todos os candidatos fazem parte de grupos políticos em nível nacional, em nível estadual, a nível local… Não uso nenhum artifício para colar os concorrentes aos seus líderes partidários, eu acho que nós estamos aqui para discutir o Paraná, fazer com que o Paraná continue sendo um Estado exemplo, é o terceiro entre os três estados mais eficientes do Brasil, isso não acontece do dia para noite, é o fruto de um trabalho de longa data e temos que reconhecer os administradores que vieram antes, inclusive o ex-governador Beto Richa que fez a sua parte, os parceiros que puderam ajudar.

A agricultura, por exemplo, nós temos a melhor agricultura do mundo, o que há 50 anos no mínimo, técnicos, cooperativas se organizaram e se organizam para chegar nesta situação do estado fértil, produtivo, gerando emprego, renda e oportunidade na área do agronegócio, nós temos que olhar o todo.

Eu me candidatei, coloquei meu nome à disposição para ser a primeira mulher eleita como governadora na história do Paraná, baseada em toda minha trajetória em cima de propostas e em cima de serviço prestado e assim vou continuar.

A população está cansada de ataques pessoais e políticos, não me convidem para um tipo de debate nesse campo, nesse nível;podem me convidar para discutir políticas públicas, agora para discutir a vida e trajetória de outros candidatos de ex-governadores ou líderes nacionais, não. Cada um que escreva sua história, eu estou escrevendo a minha.