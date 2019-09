Enfim, Polícia Civil Platinense muda de sede

Ótima notícia para população

Depois de uma luta de décadas, finalmente a sede da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina (foto) vai mudar.Uma vitória política expressiva do prefeito Professor Zezão Coelho e das equipes do Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e do delegado Rafael Guimarães.

O prédio a ser utilizado fica na esquina das ruas Marechal Deodoro e Joaquim Ribeiro (fotos), no centro, e desafogará o trabalho da corporação, sendo uma notícia excelente também para a população.

Atualmente, a cadeia feita para abrigar 40 detentos, está lotada com 140.

Assim, em poucas semanas, os platinenses terão mais segurança pública.

Os encarcerados são “cuidados” por profissionais do Depen(Departamento Penitenciário), que tem problemas de falta de pessoal, por exemplo.

Dr. Rafael Pereira Gabardo Guimarães confirmou a informação hoje de manhã ao npdiario e lembrou que a estrutura ainda receberá melhorias

O imóvel terá algumas adaptações, mas a previsão é que até novembro ou no máximo dezembro tudo esteja concluído, o mobiliário realocado, entre outras providências.

O local pertence à Codapar e já sediou a extinta Claspar(Empresa de Classificação do Paraná) e, mais recentemente, o Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), que se mudou para imóvel próximo.