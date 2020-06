Enterrado corpo de ex-chefe do IML de Jacarezinho

Perdeu a vida em acidente automobilístico em Cruzmaltina(PR)

O corpo de Braz Vitor Pereira Filho, de 37 anos, foi sepultado nesta quarta-feira, dia 17,em Guapiara, cidade do interior paulista.Era casado e tinha duas filhas.Foi chefe do IML de Jacarezinho até marco deste ano e atualmente ele trabalhava no IML de Pato Branco.

O auxiliar de necropsia trafegava em um GM/Classic pela rodovia PR-272 quando acabou se envolvendo em uma colisão com uma carreta com placas de Santa Catarina. A violência do impacto foi grande que Braz não resistiu e acabou entrando em óbito no local. O acidente foi registrado no trecho que liga os municípios de Cruzmaltina e Lidianópolis.

Segundo relatos do motorista da carreta, o automóvel teria invadido a pista contrária e, mesmo ele tentando, foi impossível evitar a colisão. “Eu tentei desviar, mas parece que o motorista do carro procurou a frente da carreta e acelerou mais ainda. Não acredito que ele tenha dormido, pois a tendência era reduzir a velocidade e não aumentar”, disse o caminhoneiro que não se feriu.(Colaboração: Blog do Berimbau)