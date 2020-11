Enterrado corpo de piloto que caiu com paramotor em Wenceslau Braz

Maioria confundiu com parapente devido grande semelhança

O corpo de Maurício Martins, de 44 anos, foi sepultado neste domingo, dia oito, no cemitério de Sengés, onde residia. Ele perdeu a vida quando fazia manobras em torno das 15 horas perto da Vila Verde em Wenceslau Braz, perdeu o controle e caiu.

Maurício sofreu várias fraturas e chegou a receber os primeiros socorros no chão ainda, foi encaminhado ao hospital São Sebastião e, em seguida, transferido para um hospital de Londrina, mas não resistiu.

E frequente as pessoas confundirem o aparelho em que a vitima estava com o semelhante parapente. No paramotor, a velocidade do vento se gera graças a força que proporciona o motor que levam s no momento em que se supera a velocidade necessária para se levantar. Enquanto que em um parapente se requer uma certa altura para poder voar, com o paramotor se pode levantar voo praticamente de qualquer lugar plano.

Existem vários tipos de motores para o paramotor, sendo desde pequenos motores para pessoas de pouco peso (55 kg aproximadamente de impulso) a motores mais poderosos para realizar voos em dupla (piloto e acompanhante, normalmente de 120 a 150 kg de impulso). Os mais usados atualmente são motores de 2 tempos, porque para implementar com motores de 4 tempos ficaria pesado demais e ainda há desenvolvimento para um paramotor com propulsão elétrica.

A maioria dos motores é de origem europeia e as marcas dedicadas a este esporte os instalam em chassis com variação de tipo e peso de hélice e o tipo de alcance de andadores. Também é possível adaptar motores de kart obtendo-se resultados muito bons.