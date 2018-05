Enterrado corpo de vítima de acidente em Ribeirão do Pinhal

Não resistiu aos ferimentos

O corpo de Josiel Matos (fotos), de 38 anos,foi sepultado na manhã desta sexta-feira no cemitério de Ribeirão do Pinhal.

Ele (filho da Maria, irmão da Kelly e do Jeandré,morador da vila Santa Terezinha) foi velado na Capela Mortuária.

Mais conhecido como Néquinho, sofreu acidente no último dia 25. Um caminhão de Cornélio Procópio e o Santana de Bandeirantes em que estava bateram frontalmente em torno de 15h40m, na PR-436, em Ribeirão do Pinhal.

O motorista do veículo maior invadiu a pista contrária.

O acidente deixou cinco pessoas feridas(uma mulher e quatro homens), duas em estado grave, uma delas, Matos, que não resistiu.

Foi preciso serrar a lataria para retirar os machucados.