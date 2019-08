Enterro de Mamedes Benedicto Oliveira hoje às 14 horas

Em Santo Antônio da Platina

O corpo de Mamedes Benedicto de Oliveira (fotos com familiares) será sepultado às 14 horas deste sábado, dia 17, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Fraturou o fêmur, estava em Paranaguá onde colocou uma prótese, mas apesar de ter reagido bem no início, acabou falecendo por complicações posteriores.

Ele tinha 85 anos e deixa os filhos, Mamedes, Emerson (residente na Suíça há vários anos), Rosemary, Luzia e Jefferson Oliveira, o mais conhecido por ser radialista; dez netos e seis bisnetos.

Seu Mamedes foi representante comercial e dono do Bar São Francisco, na rua Dom Pedro II, onde comercializava o então famoso encapotado de frango feito pela esposa, dona Maria José, inclusive para jogadores da Sociedade Esportiva Platinense.

Jefferson está atualmente na Rádio Igapó FM 104,5 e narrou na noite desta sexta-feira, dia 16, no Estádio do Café, o empate de 1 a 1 contra o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. O pai pediu para ele prosseguir o trabalho mesmo diante da situação difícil dos últimos dias.