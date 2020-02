Enterro de Sofia será hoje às 16 horas; IFPR suspende aulas; é a 14ª morte por dengue no Paraná

Morte de menina causa comoção no Norte Pioneiro

O corpo de Sofia Maria Altvater (na foto principal acima, de blusinha cinza, com a família em dezembro do ano passado no seu último aniversário) está sendo velado em Santo Antônio da Platina na Funerária Platinense, próxima do Centro Social. O sepultamento será hoje às 16 horas no cemitério São João Batista. Ela tinha 15 anos e perdeu a vida por complicações advindas de dengue, tornando-se a 14 ª vítima da doença no Paraná.

As atividades letivas do período vespertino e noturno estão suspensas no Instituto Federal do Paraná em Jacarezinho, onde a garota estava iniciando os estudos no curso de Alimentos. Ela passou em primeiro lugar.

Jornalistas de todo o Paraná procuraram o npdiario na manhã desta quinta-feira porque o portal entrevistou a mãe, Rosana, de madrugada.

A menina perdeu a vida em torno de 22h45m desta quarta-feira, dia 12, no Honcar (Hospital Norte Paranaense) , de Arapongas, para onde foi encaminhada com urgência após internamento no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina. No teste rápido já havia sido confirmada a dengue.

A vítima deixou duas irmãs, a fisioterapeuta Mariana e a gêmea idêntica, Isabela. Além dos pais, Rosana Altvater e Alessandro Montanheiro; dos avós maternos Maria Inês e Adílio, avós paternos Maria Elsa e Ari Ramos, muitos parentes e desconhecidos, compungidos pela dor da tragédia.

O atestado de óbito foi miocárdica viral/dengue, de acordo com o que revelou a mãe.

Em depoimento exclusivo e emocionado ao jornal, a genitora, que trabalha na agência platinense do Banco do Brasil, declarou : “o médico me disse que o vírus atacou os músculos do coração e minha filha não resistiu”.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, informou nesta quinta-feira ter solicitada ao governo estadual mais rapidez na confirmação técnica do falecimento.

