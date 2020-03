Entidades organizam central para arrecadar e distribuir cestas básicas à autônomos

Iniciativa sendo feita em Santo Antônio da Platina

Entidades de Santo Antônio da Platina, preocupadas com os problemas graves diante da pandemia de coronavírus tomaram a frente e estão organizam uma “vaquinha” virtual, além de outras providências.

Com a paralisação das atividades e do comércio, muito autônomos estão com dificuldade de colocar comida na mesa de suas famílias.

Profissionais como mototaxistas, pedreiros, eletricistas, carpinteiros, jardineiros e demais necessitados que não possuem carteira assinada e estão com renda zero neste período merecem suporte.

A distribuição será administrada numa ação posterior, juntamente com a prefeitura, através da secretaria municipal de Assistência Social, que possui cadastros e outros detalhes. Para evitar que pessoas de má fé se utilizem da ação.

Quem desejar fazer doações e colher mais informações pode usar neste contato, de José Dolmiro: (43) 99951-9852.

Organização:

Loja Maçônica Saldanha Marinho II

Loja Maçônica Ordem e Justiça n. 14

Movimento Familiar Cristão

Rotary

Pastoral da Saúde

Ordem Demolay

Cursilho

Apoio: Npdiario

Ajude, contribua em:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cestas-basicas-covid-19-sap

ou http://vaka.me/956725