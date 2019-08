Entregue prêmio de promoção Princesa do Norte/Npdiario

Em Santo Antônio da Platina

Luciana Godoi foi a sorteada e ganhou passagens de ida e volta para o destino que escolheu partindo do Norte Pioneiro.

Ela é de Santo Antônio da Platina, trabalha na Yazaki e escolheu Curitiba.

O prêmio foi entregue por Isael Aparecido De Paula, gerente administrativo da Princesa do Norte, empresa parceira do npdiario.

Ela disse que foi o primeiro prêmio que ganhou na vida e agradeceu a todos os envolvidos.