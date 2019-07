Entregue Troféu Guerreiro do Comércio a empresário de Jacarezinho

Cerimônia reuniu em Curitiba mais de mil personalidades

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em comemoração ao dia do comerciante, promoveu na noite desta sexta-feira, dia 12, a 14ª edição do troféu Guerreiro do Comércio, em que destaca empresários e trajetórias de sucesso paranaenses.

José Carlos Molini (fotos), indicado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercado, Minimercados, Supermercados e Hipermercados do Estado do Paraná (Sindimercados Paraná) recebeu a honraria.

Neste ano, 47 empresários ligados a sindicatos filiados à Fecomércio PR foram agraciados com a homenagem, em Curitiba, em evento celebrado no Centro de Eventos Expo Unimed, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Os premiados foram indicados segundo critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial. Com o prêmio, a Fecomércio PR pretende destacar os empreendedores que geraram oportunidades de trabalho e ajudaram a impulsionar e desenvolver o Paraná e o país. As histórias profissionais e pessoais passam por homens e mulheres inovadores e criativos ao empreender e por novos e antigos negócios que vencem desafios diários e crises para manutenção de empregos.

Além de premiar empresários de destaque, a Fecomércio PR entregou a comenda “Ordem do Mérito do Comércio do Paraná”, que destaca importantes nomes do cenário paranaense.Desde sua criação, há 51 anos, a homenagem foi entregue a apenas 26 personalidades e, nesta edição, contempla outras três: o jurista Eduardo Rocha Virmond; o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço e o senador Oriovisto Guimarães.

Aos homenageados foram entregues medalhas no formato da Cruz de Malta – um desenho formado por oito pontas –, que representa uma pessoa observadora, confiável, inventiva, habilidosa, distinta, sábia, perseverante e encorajadora.Desde que o prêmio “Guerreiro do Comércio” foi criado, em 2006, 678 empresários – de um total de 500 mil empresas paranaenses – foram homenageados.

O técnico em Contabilidade José Carlos Molini iniciou sua vida empresarial há 39 anos, quando abriu uma padaria, em Ribeiro Claro,. Contando com o auxílio de seis colaboradores na fabricação de biscoitos e pães de forma, distribuía os produtos nas casas do ramo da região.

É casado com Tereza, tem uma neta e uma filha, Ana Carla. A jovem é formada em Direito e preside a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA).

Com os negócios em ascensão, a empresa expandiu-se pela região, e uma padaria foi inaugurada em Jacarezinho em 1993. Três anos depois, o empresário abriu o Supermercado Super Norte. Em 2003, José Carlos Molini optou por se dedicar exclusivamente ao setor supermercadista. Hoje, o empresário comanda sete supermercados nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Veja quem ganhou do Norte Pioneiro no ano passado: https://npdiario.com/economia/fecomercio-homenageia-empreendedores-do-norte-pioneiro/