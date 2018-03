Entregues chocolates nas escolas da rede municipal de Wenceslau

Prefeito fez questão de fazer pessoalmente a distribuição

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), deu início nesta quarta-feira (28) à distribuição de chocolates que a prefeitura fará em todas as escolas da rede municipal de ensino em referência à chegada da Páscoa.

A medida irá beneficiar a totalidade dos quase 2 mil alunos matriculados nas instituições da rede municipal de ensino. Para o prefeito, é de extrema importância que este tipo de data não passe despercebido especialmente pelas crianças.

“Eu sei como é ter uma infância difícil, e sei como é importante esse tipo de ação porque muitas dessas crianças não vão ganhar outro chocolate que não seja este distribuído por nós. Então faço questão de participar pessoalmente da distribuição assim como já fiz no ano passado”, pontua Paulo Leonar.

“É fundamental nesta época que nós cristãos tenhamos a consciência do que representa este feriado da Páscoa. Que possamos agir com sinceridade e com compaixão, sempre nos pautando pelos princípios cristãos que dão o tom desta data”, completa.

A entrega de chocolates também beneficiou a Apae e o asilo do município. Na oportunidade a entrega foi feita pela primeira dama e secretária municipal de Assistência Social, Maria Cristina Moreira.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO– Paulo Leonar, que sempre estudou em escolas públicas, também relembra os inúmeros investimentos feitos na área da educação durante seu governo. “Em apenas um ano de mandato trouxemos o material didático do Positivo e fizemos um PSS( Processo Seletivo Simplificado)para a contratação de professores qualificados para a rede municipal, também implantamos o programa Jovem Aprendiz para adolescentes do ensino médio e agora conseguimos trazer o Instituto Federal do Paraná para oferecer cursos técnicos a 400 pessoas que já encerraram o ensino médio e buscam uma melhor qualificação profissional”