Envolvimento da comunidade ajuda a transformar a educação

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) enalteceu nesta quinta-feira, 22, o trabalho realizado pelo NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cornélio Procópio, que tem transformado e melhorado o ensino público no Norte Pioneiro. Romanelli citou o empenho de toda a equipe do NRE, sobretudo à chefe regional, professora Ana Paula Tavella Machado dos Santos, que teve o trabalho destacado em todo o País, com reportagem no Jornal Nacional, da Rede Globo.

O jornalístico, exibido sábado, 17, mostrou o trabalho realizado no sentido de possibilitar a todos os alunos o acesso às aulas remotas, por meio da doação de aparelhos celulares. “Há uma campanha intensa feita pelo Núcleo Regional de Educação, que pede a doação de aparelhos celulares que estão sem uso. Com isso, estudantes de toda a região tem acesso às aulas remotas. Uma ação simples, mas que traz um resultado enorme e surpreendente”, enfatiza o deputado.

A chefe do NRE explica que desde o primeiro dia que iniciou o trabalho no Núcleo Regional, queria colocar em prática a missão pessoal: despertar nos alunos a certeza de que o estudo e o conhecimento podem mudar as pessoas. “A ideia é simples, mas encontrei pessoas fantásticas que me apoiaram e acreditaram nessa proposta”, diz. Segundo ela, diminuir a distância entre todos os alunos seria um objetivo difícil, “mas eu faria o que fosse possível para cumprir minha missão. Veio 2020 e, com ele, a pandemia. Procurei então colocar em prática a minha missão e hoje vemos o resultado de tudo isso”, conta, emocionada.

Alimentos — Outra ação encampada pelo NRE de Cornélio Procópio busca arrecadar alimentos para o Hospital do Câncer de Londrina. Ana Paula informa que seis toneladas de alimentos já foram arrecadadas na campanha solidária, que segue até 31 de outubro. Ao todo, 68 colégios da região participam da campanha e recebem doações de produtos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e café.

Essa é a segunda vez que o NRE realiza a campanha. No ano passado, foram arrecadadas 21 toneladas de alimentos. “Esperamos ultrapassar a marca este ano”, diz a chefe do NRE de Cornélio Procópio. Além das 68 escolas, a campanha também envolve o Grêmio Estudantil e os pais de alunos. “Há um engajamento muito grande. É surpreendente o apoio que temos”, comemora.

Romanelli parabeniza toda a equipe do Núcleo Regional da Educação e também aos pais e comunidade, que aderiram à ação e apoiam a campanha, tanto com a doação de celulares quanto de alimentos. “A parceria família/escola é um complemento importante e necessário, não apenas para mudar a Educação, mas para mudar a vida de milhares de alunos, que aprendem desde cedo a partilhar, valorizar e respeitar as diferenças”, conclui o deputado.

Os donativos arrecadados serão retirados na primeira semana de novembro pelo Hospital do Câncer. Até o dia 31 de outubro, o NRE vai receber as doações para a instituição. Informações sobre como e onde doar podem ser obtidas pelo telefone do NRE/Cornélio Procópio: (43) 3520-5101.