Equipe de Jacarezinho volta à elite do voleibol paranaense

Resultado garantiu o acesso direto à divisão A

Patrocinada pela Unimed Norte Pioneiro, a equipe de vôlei de Jacarezinho retornou à elite do voleibol paranaense. Comandado pela técnica Kátia Ferreira, o time esteve, recentemente, na cidade de Coronel Vivida, no oeste do Estado, para a disputa da Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP’s), divisão B. Com atletas majoritariamente de cidade de Jacarezinho, a equipe conquistou o terceiro lugar após vencer o time de Pato Branco pelo placar de 3 sets a 0.

O resultado garantiu o acesso direto à divisão A.

A treinadora, professora Kátia, comentou que a equipe alcançou o objetivo nessa competição e que espera a manutenção do time na divisão A. “Nosso time se comportou muito bem diante de adversários fortes e que, teoricamente, possuem uma estrutura e um investimento mais elevado que o nosso. Fizemos a nossa parte e garantimos o acesso na elite. Graças ao apoio da Unimed Norte Pioneiro-PR, temos conseguido trazer resultados expressivos para nossa cidade e esperamos, assim, permanecer na divisão A dos JAP’s”, disse.

O time, que é também líder da Liga Norte Pioneiro de Desportos (LNPD), voltará às quadras dos Jogos Abertos no mês de setembro, na cidade de Londrina. Até lá, o time intensifica seu preparo físico e técnico com amistosos e treinamentos.