Equipe de motocross estilo livre agita encontro de motociclistas em Navegantes (SC)

Além de outras atrações

A Pro Tork Freestyle Show é uma das atrações do Motonave, tradicional encontro de motociclistas organizado pelo Moto Clube Anjos da Liberdade. O evento acontece entre os dias 18 e 20, na cidade de Navegantes (SC), sendo que as apresentações serão realizadas no sábado, às 17h30m, e no domingo, às 17 horas.

Elton Becker e Pablo Ristow são os pilotos responsáveis pelo espetáculo, com duração aproximada de uma hora. Eles já participaram diversas vezes da festa, mas prometem novidades ao público. Entre as manobras a serem executadas, destaque para as tradicionais Cordova, Nac Nac e Superman.

O Motonave conta com uma programação intensa. Além da Pro Tork Freestyle Show, se apresentam outras equipes radicais e bandas de rock. Feira de motopeças e acessórios, expositores e praça de alimentação também fazem parte da estrutura. Quem curte o mundo duas rodas não pode perder, a entrada é franca.

A Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.

Mais informações: facebook.com/motonovenavegantes