Equipe Pro Tork estilo livre agita encontro de motociclistas

No interior paulista

Pro Tork Freestyle Show, uma das melhores equipes de motocross estilo livre do país, promete agitar o 13° Motogóis, um encontro de motociclistas que acontece neste fim de semana, dias 3 e 4 de fevereiro, na cidade de Itapiranga (SC).

Serão feitas duas apresentações: no sábado, às 19h, e no domingo, às 16h.

Elton Becker e Pablo Ristow são os pilotos responsáveis pelo espetáculo, com duração aproximada de uma hora. Entre as manobras, destaque para as tradicionais Cordova, Nac Nac e Superman. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder, a entrada é franca.

Serviço:

O que: Pro Tork Freestyle Show

Quando: Neste fim de semana, dias 3 e 4

Onde: Complexo Oktober – Itapiranga (SC)

Quanto: Entrada franca

A Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.